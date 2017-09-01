Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орешкин надеется на постепенное улучшение экономических отношений между РФ и Украиной

Экономика и бизнес
1 сентября, 12:42 UTC+3

Министр считает, что украинская сторона также поймет сделанные ранее ошибки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин надеется на постепенное улучшение экономических отношений между Россией и Украиной. Об этом он сообщил во время беседы со старшеклассниками.

"Я надеюсь, что со временем экономические отношения будут восстанавливаться, я думаю, что постепенно понимание, в том числе с украинской стороны, что были сделаны ошибки [придет]", - сказал Орешкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа
7
Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама