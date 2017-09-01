Орешкин надеется на постепенное улучшение экономических отношений между РФ и Украиной

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин надеется на постепенное улучшение экономических отношений между Россией и Украиной. Об этом он сообщил во время беседы со старшеклассниками.
"Я надеюсь, что со временем экономические отношения будут восстанавливаться, я думаю, что постепенно понимание, в том числе с украинской стороны, что были сделаны ошибки [придет]", - сказал Орешкин.