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Дворкович возглавил наблюдательный совет Россельхозбанка

Экономика и бизнес
1 сентября, 13:24 дата обновления: 1 сентября, 13:28 UTC+3

На этом посту вице-премьер сменил главу Минсельхоза России Александра Ткачева

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Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Россельхозбанка избрал своим председателем вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, сообщается в материалах кредитной организации.

На этом посту Дворкович сменил министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором агропромышленного комплекса РФ. 100% банка принадлежит государству.

 

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