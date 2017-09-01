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Парфенчиков: в Кондопоге создадут зону экономического развития

Экономика и бизнес
1 сентября, 13:34 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 1, сентября. /ТАСС

Врио главы республики отметил, что власти региона также ведут работы по развитию других моногородов

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ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. В Карелии ожидают, что правительство РФ в ближайшее время согласует создание зоны экономического развития в Кондопоге. Об этом врио главы республики Артур Парфенчиков доложил секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву во время рабочей встречи.

"Получили мы уже согласие комиссии Минэкономразвития и надеемся, что в ближайшие дни все последующие процедуры будут завершены, мы получим распоряжение правительства о создании на территории Карелии новой зоны экономического развития в Кондопоге", - отметил он.

Парфенчиков добавил, что власти региона параллельно с этим ведут работы по развитию других моногородов, в том числе Питкяранте и других. Он также сообщил, что главная проблема была с Надвоицами.

По его словам, в первой половине 2017 года по поводу этого города была проведена сложная, но результативная работа с Минэкономразвития, в результате чего удалось добиться федерального финансирования.

Формирование технопарка в Надвоицах уже завершается, уточнил он.

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