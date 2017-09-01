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Путин высказался за реформирование патентной системы России

Экономика и бизнес
1 сентября, 18:33 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, сентября. /ТАСС

Глава государства подчеркнул, что услугами Роспатента пользуются 29 стран мира

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказался за реформирование патентной системы России. Разговор о защите интеллектуальных прав зашел в ходе встречи с представителями общественности Ярославской области.

"У нас сроки патентной защиты и выдачи соответствующих документов ниже, чем во всех развитых экономиках, они меньше, чем в США, Европе и Китае. Но коллега говорил о других инструментах - предпатентовании и еще какие-то инструменты защиты и быстрого реагирования. Вот над этим нужно подумать. Нужно просто совершенствовать всю систему этого патентного дела".

Путин подчеркнул, что услугами Роспатента пользуются 29 стран мира, а услугами соответствующих структур в США - 19 стран. "Это говорит о привлекательности и качестве, поэтому эта сфера точно совершенно требует дополнительного внимания", - подчеркнул он.

Говоря о сроках выдачи патентов, Путин вспомнил, что в среднем он составляет 10 месяцев, если все правильно оформить. Однако, если были допущены какие-либо ошибки, то время ожидания может растянуться до 18 месяцев. "Здесь, конечно, нужно поработать даже над совершенствованием системы подачи заявок, нужно, чтобы соответствующему заявителю оказывалась соответствующая помощь и поддержка, согласен абсолютно", - добавил он, подчеркнув, что в любом случае при принятии решения должна быть проведена экспертиза.

Глава государства также добавил, что можно подумать о некотором расширении льгот для студентов, которые хотели бы запатентовать свои разработки. При этом он напомнил, что уже сейчас тарифы для учащихся вузов в разы ниже и составляют всего лишь 20% от установленной пошлины в 8,2 тыс. рублей.

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