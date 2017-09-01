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Под Ульяновском планируют создать производство насосов для отопительных систем

Экономика и бизнес
1 сентября, 19:41 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 1, сентября. /ТАСС

Предприятие обеспечит внутренний рынок "высокотехнологичным оборудованием по оптимальным ценам"

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УЛЬЯНОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Компания "Сигма центр" планирует в 2020 году открыть на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ульяновск" предприятие по производству насосного оборудования для отопительных систем, которое должно обеспечить импортозамещение на рынке этого оборудования. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Корпорации развития Ульяновской области.

"Инвестор намерен начать производство насосов, предназначенных для перекачивания воды в промышленных отопительных системах. Инициатор проекта рассчитывает начать деятельность во втором квартале 2020 года и создать 422 рабочих места", - сказал представитель корпорации.

Подчеркивается, что создание этого предприятия позволит выпускать импортозамещающую продукцию. "Проект обеспечит российский рынок высокотехнологичным оборудованием по оптимальным ценам. Европейский партнер позволит получить доступ к международным технологиям производства", - сообщили в корпорации.

Экспертный совет ОЭЗ одобрил реализацию проекта, говорится в сообщении.

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