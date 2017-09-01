Дворкович не поддержал индексацию тарифа на транспортировку газа для независимых компаний

ЧЕРНОББИО (Италия), 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что пока не стоит проводить индексацию тарифов на транспортировку газа для независимых производителей. Об этом этом он заявил журналистам.

"Я считаю, что до более глубокого анализа издержек и последствий, лучше пока не индексировать. Индексация может произойти в любой момент, нет такого жесткого правила, что что-то должно быть с первого июля", - сказал он.

Дворкович отметил, что этот вопрос зависит полностью от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая и будет принимать решение.

Правление ФАС 6 июля должно было рассматривать вопрос индексации тарифа на транспортировку газа для независимых компаний, однако этот вопрос был снят с повестки. В 2016 году правление ФАС так и не смогло принять решения об индексации тарифа и ведомство отложило его повышение на 2017 год. Глава службы отмечал, что пока не удается прийти к консенсусу по данному вопросу. Позднее он отмечал, что решение отложено на 2018 год.