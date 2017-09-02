Поступления в бюджет Башкирии от "Башнефти" достигли 68 млрд руб.

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Поступления в консолидированный бюджет Башкирии от "Башнефти" с момента вхождения республики в состав акционеров этой компании в 2015 году достигли 68 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу премьер-министр региона Рустэм Марданов на праздничном мероприятии в честь 85-летия башкирской нефти.

"С момента восстановления Башкортостана в качестве акционера компании в республиканский бюджет поступило более 12 млрд [рублей] дивидендов, налоговые отчисления от компании превысили 56 млрд рублей, поступления в консолидированный бюджет республики достигли 68 млрд рублей", - сказал он.

По словам Марданова, эти средства направляются на инвестиционное и инфраструктурное развитие, реализацию приоритетных социально-экономических программ, инновационных проектов, в том числе "ориентированных на рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды".

"Во многом в результате технического перевооружения "Башнефти" удалось достичь снижения годового объема выбросов загрязняющих в атмосферу на 300 тыс. тонн. Благодаря ее вложениям в Уфе построены две автоматические станции контроля атмосферного воздуха, в результате обеспечен круглосуточный мониторинг за состоянием воздушной среды", - сказал премьер.

Он добавил, что компания профинансировала более 70 социальных проектов в республике.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

По данным Министерства финансов Башкирии, в 2016 году исполнение консолидированного бюджета республики по доходам составило 195,2 млрд рублей - на 9,8% больше, чем в 2015 году.

Налоговые и неналоговые доходы из этой суммы составили почти 160,3 млрд рублей.