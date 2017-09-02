Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поступления в бюджет Башкирии от "Башнефти" достигли 68 млрд руб.

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:20 UTC+3 УФА УФА 2, сентября. /ТАСС

По словам премьер-министра региона Рустэма Марданова, эти средства направляются на инвестиционное и инфраструктурное развитие, реализацию приоритетных социально-экономических программ

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Поступления в консолидированный бюджет Башкирии от "Башнефти" с момента вхождения республики в состав акционеров этой компании в 2015 году достигли 68 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу премьер-министр региона Рустэм Марданов на праздничном мероприятии в честь 85-летия башкирской нефти.

"С момента восстановления Башкортостана в качестве акционера компании в республиканский бюджет поступило более 12 млрд [рублей] дивидендов, налоговые отчисления от компании превысили 56 млрд рублей, поступления в консолидированный бюджет республики достигли 68 млрд рублей", - сказал он.

По словам Марданова, эти средства направляются на инвестиционное и инфраструктурное развитие, реализацию приоритетных социально-экономических программ, инновационных проектов, в том числе "ориентированных на рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды".

"Во многом в результате технического перевооружения "Башнефти" удалось достичь снижения годового объема выбросов загрязняющих в атмосферу на 300 тыс. тонн. Благодаря ее вложениям в Уфе построены две автоматические станции контроля атмосферного воздуха, в результате обеспечен круглосуточный мониторинг за состоянием воздушной среды", - сказал премьер.

Он добавил, что компания профинансировала более 70 социальных проектов в республике.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

По данным Министерства финансов Башкирии, в 2016 году исполнение консолидированного бюджета республики по доходам составило 195,2 млрд рублей - на 9,8% больше, чем в 2015 году.

Налоговые и неналоговые доходы из этой суммы составили почти 160,3 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ вручил ноту протеста дипломату из США из-за планируемых обысков в торгпредстве РФ
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Источник: установлены личности пилотов разбившегося на авиашоу в Подмосковье Ан-2
4
В Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2
5
СМИ: в Дании началось обсуждение законопроекта против "Северного потока - 2"
6
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
7
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама