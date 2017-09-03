Си Цзиньпин: БРИКС нужна новая модель развития для преодоления сложностей в экономике

СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка - прим. ТАСС) необходимо работать над поиском новой модели развития для преодоления существующих трудностей в мировой экономике. Об этом заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Делового форума стран БРИКС в городе Сямэнь, который предваряет встречу лидеров пяти стран.

"Ситуация в каждой из стран БРИКС разная, однако все они идут по схожему пути в своем развитии и преследуют схожие цели. Нам следует прилагать совместные усилия для поиска новой модели развития, укреплять сопряжение стратегий национального развития, продвигать отраслевые структурные реформы и создавать общий рынок, построенный на основе взаимной выгоды", - заявил глава КНР, подчеркнув, что на нынешнем этапе "главное не высокие темпы, а устойчивость в развитии".

Объединение усилий стран БРИКС, считает председатель КНР, необходимо в силу того, что структура мировой экономики переживает глубокие перемены, повышаются финансовые риски и наблюдается снижение спроса на международном рынке. Странам БРИКС, отметил Си Цзиньпин, необходимо "продвигать инновации, высокотехнологичное производство, интернет-технологии, цифровую экономику и трансформировать модель экономического развития".

Си Цзиньпин также призвал развивать сотрудничество БРИКС со странами вне объединения. "В настоящее время, многие, увидев колебания роста нарождающихся рынков и развивающихся стран, делают вывод, что БРИКС слабеет, - отметил он. - С учетом суровой и сложной внешней обстановки, страны БРИКС неизбежно сталкиваются с трудностями, но при этом никогда не теряют уверенности в будущем, поэтому не изменяется и их потенциал и тенденция к развитию".

Среди путей преодоления экономических сложностей председатель КНР назвал расширение сотрудничества со странами, не входящими в объединение. "Мы должны использовать свои преимущества и влияние, чтобы продвигать сотрудничество диалог "юг-юг" и "югом-север" и прилагать общие усилия для ответа на стоящие перед нами вызовы, - продолжил он. - Следует расширять сферы сотрудничества БРИКС, продвигать новую модель сотрудничества "БРИКС плюс" и создавать открытую и многополярную сеть партнеров".

Си Цзиньпин указал. что предстоящий саммит БРИКС направлен, в том числе, на решение обозначенной им задачи. "Мы пригласили лидеров пяти стран, не входящих в БРИКС, для обсуждения международного сотрудничества и сотрудничества по направлению юг-юг, реализации целей устойчивого развития ООН до 2030 года", - напомнил председатель КНР.

Совместные усилия стран БРИКС внесли значительный вклад в восстановление мировой экономики после кризиса 2008 года, о чем свидетельствуют цифры роста, заявил Цзиньпин.

"Глобальный экономический кризис 2008 года привел к застою мировой экономики, - отметил он. - Страны БРИКС все это время прилагали все усилия для внутреннего развития и улучшения уровня жизни населения. В результате общий объем экономик пяти стран увеличился на 179% за десять лет, а общий объем торговли - на 94%".

Председатель КНР подчеркнул, что результатом стало улучшение жизни 3 млрд человек, проживающих в странах объединения и "значительный вклад в восстановление и стабильное развитие мировой экономики".

Среди наиболее важных экономических проектов, предпринятых странами объединения, Си Цзиньпин назвал открытие Нового банка развития БРИКС и создание пула условных валютных резервов. "Этим мы внесли вклад в поиски путей к совершенствованию глобального экономического управления и созданию международной сети финансовой безопасности", - добавил он.

Упрощение торговых процедур

Страны БРИКС должны упростить существующие торговые и инвестиционные процедуры, а также повысить взаимную открытость, заявил Си Цзиньпин.

"Нам необходимо продвигать построение открытой глобальной экономики, упрощать торговые и инвестиционные процедуры и выстраивать новые глобальные цепочки создания добавленной стоимости", - сказал китайский лидер, призвав также "сбалансировать экономическую глобализацию". При этом, считает Си Цзиньпин, пяти странам объединения следует "повысить уровень взаимной открытости в рамках БРИКС, расширить сферы общих интересов и найти новые пути развития на основе взаимопонимания".

Председатель КНР подчеркнул, что "развитие новых рынков и развивающихся стран не направлено на то, чтобы отнять у кого-то кусок пирога, но на то, чтобы сделать этот пирог больше". В этой связи Си Цзиньпин высказал мнение, что странам БРИКС следует вносить больше предложений и инициатив, направленных на то, чтобы сделать модель глобального управления более сбалансированной, чтобы она отвечала реалиям мировой экономической архитектуры.

О БРИКС

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Участники объединения также согласовали такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.

Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах-членах. Страна - организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей текущей деятельности.

Помимо официальных саммитов, лидеры БРИКС продолжают практику неформальных встреч в рамках крупных международных мероприятий. Кроме того, проходят переговоры на уровне глав МИД, министров финансов, здравоохранения, образования, науки и сельского хозяйства и секретарей советов безопасности. В рамках БРИКС действуют рабочие группы: по информационной безопасности, сельскому хозяйству, здравоохранению, науке и инновациям.