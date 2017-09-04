Группа FESCO доставила на курильский остров Матуа оборудование для строительства аэродрома

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Российская транспортная компания FESCO доставила на курильский остров Матуа оборудование и плиты для строительства аэродрома; инфраструктура для взлетно-посадочной полосы там готова, сообщил ТАСС директор департамента флота "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, FESCO) Владимир Чабров.
Матуа - остров средней группы Большой гряды Курильских островов, длина - около 11 км, ширина - 6,4 км. В годы войны там была расположена военно-морская база Японии, в 1945 году остров отошел к СССР. На острове сохранились фортификационные сооружения, шахты, гроты, две круглогодичные взлетные полосы с подогревом термальными источниками.
"В этом году нам выпала честь отвезти туда груз, оборудование для строительства аэродрома: сами аэродромные плиты, которые составят основу взлетно-посадочной полосы, и технику для производства работ по строительству этого аэродрома. Первый рейс мы выполнили в июле, мы благополучно доставили весь груз. Его было немного, металлические пластины, уложенные в связанные между собой пачки, которых было несколько тысяч. Это был основной груз, его всего около 1,5 тысяч тонн", - сказал Чабров.
Груз доставило судно "Феско Пионер" на необорудованный берег, потерь удалось избежать. "Там очень большие приливы и отливы, работать можно только по приливам, а из-за того, что берег песчаный, после каждого прилива и отлива меняется его линия, меняются подходы. С технологической точки зрения там достаточно тяжело работать, нужны и опытный капитан, и опытный экипаж", - сказал собеседник.