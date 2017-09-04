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Росреестр получит 5,9 млрд рублей на кадастр "дальневосточного гектара" в 2018 году

Экономика и бизнес
4 сентября, 9:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что "из них 3,9 млрд рублей пойдут на разработку картографической основы, а 2 млрд - на комплексные кадастровые работы"

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Росреестр в 2018 году получит из бюджета 5,9 млрд рублей для уточнения кадастра в рамках программы распределения "дальневосточного гектара". Об этом сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

Полпред отметил, что у ведомства работа в этом направлении "движется, они понемножку вносят данные, уточняют всю неразбериху, связанную с системой координат, обновляют кадастр, проводят кадастровые работы".

"На это им надо деньги определенные. Мы постараемся их сконцентрировать на будущий год. Всего необходимо 5,9 млрд рублей", - сказал Трутнев.

Он добавил, что "из них 3,9 млрд рублей пойдут на разработку картографической основы, а 2 млрд - на комплексные кадастровые работы".

 

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