Росреестр получит 5,9 млрд рублей на кадастр "дальневосточного гектара" в 2018 году

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Росреестр в 2018 году получит из бюджета 5,9 млрд рублей для уточнения кадастра в рамках программы распределения "дальневосточного гектара". Об этом сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.
Полпред отметил, что у ведомства работа в этом направлении "движется, они понемножку вносят данные, уточняют всю неразбериху, связанную с системой координат, обновляют кадастр, проводят кадастровые работы".
"На это им надо деньги определенные. Мы постараемся их сконцентрировать на будущий год. Всего необходимо 5,9 млрд рублей", - сказал Трутнев.
Он добавил, что "из них 3,9 млрд рублей пойдут на разработку картографической основы, а 2 млрд - на комплексные кадастровые работы".