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Курс доллара на Московской бирже вырос на 16 копеек

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:05 дата обновления: 4 сентября, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Евро также увеличился на 36 копеек

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 57,68 рубля.

Евро укрепился на 36 копеек и достиг отметки 68,63 рубля.

Индекс ММВБ снизился на 0,3% и составил 2005,08 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,2%, до отметки 1098,2 пункта.

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