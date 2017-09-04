Курс доллара на Московской бирже вырос на 16 копеек

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 57,68 рубля.

Евро укрепился на 36 копеек и достиг отметки 68,63 рубля.

Индекс ММВБ снизился на 0,3% и составил 2005,08 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,2%, до отметки 1098,2 пункта.