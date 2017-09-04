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Российская бизнес-миссия посетила японский остров Хоккайдо

Экономика и бизнес
4 сентября, 11:24 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 4, сентября. /ТАСС

В рамках визита состоялась бизнес-конференция, в которой также приняли участие представители местного бизнеса и префектуральных властей

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ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Российская бизнес-миссия во главе с президентом общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком посетила японский остров Хоккайдо. В рамках этого визита в городе Саппоро состоялась бизнес-конференция, в которой также приняли участие представители местного бизнеса и префектуральных властей.

"Я убежден, что именно сотрудничество между регионами России и префектурами Японии является ключом к изменению текущей ситуации в экономическом сотрудничестве наших стран и выводу его на новый уровень", - подчеркнул во вступительном слове председатель Российско-Японского делового совета Алексей Репик.

Он также выразил надежду, что представители бизнеса Хоккайдо будут ориентироваться не только на развитие экономических взаимоотношений с ближайшими регионами РФ, но и обратят свое внимание на другие потенциальные возможности сотрудничества.

В российскую делегацию среди прочих вошли губернатор Смоленской области Алексей Островский и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин, которые рассказали японским партнерам, какие возможности взаимовыгодного сотрудничества могут быть между регионами, расположенными в разных частях Российской Федерации.

"Наша миссия вызвала неподдельный интерес и в других регионах России, в этой связи мы постараемся сделать визиты российского бизнеса на Хоккайдо регулярными и будем ждать японские миссии в России", - добавил Репик.

Визит бизнес-миссии в Японию проходит в преддверии третьего Восточного экономического форума (ВЭФ). По завершении визита российская делегация отправится во Владивосток.

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