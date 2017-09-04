Источник: фонд UCP Щербовича договорился о привлекательной цене выкупа акций с EDC

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фонд Ильи Щербовича United Capital Partners (UCP), владеющий 1,825% акций нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), и ряд других миноритарных акционеров, заключили мировое соглашение о цене выкупа акций с EDC. Об этом сообщил ТАСС источник, участвовавший в переговорах.
"Подтверждаем, договорились", - сказал он, не став называть цену выкупа. Собеседник отметил лишь, что договориться удалось "на очень привлекательных для миноритариев условиях".
Официально в UCP соглашение не комментируют.
EDC объявила о выкупе акций у миноритариев и делистинге с Лондонской биржи в конце 2015 года, когда сорвалась сделка с международной нефтесервисной компанией Schlumberger. Тогда вхождение в капитал EDC иностранного инвестора не одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям.
UCP и ряд других миноритариев не согласились с предложением цены выкупа, которая составляла $11,75 за акцию. Фонд указывал, что оценка стоимости EDC, содержащаяся в предложении Schlumberger ($22), "является объективным ориентиром стоимости EDC".
После этого UCP призвал всех акционеров EDC обратиться за юридической консультацией и предложил представлять их интересы в суде на Каймановых островах, где зарегистрирована EDC.