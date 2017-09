Росгеология займется разработкой и освоением южного континентального шельфа ЮАР

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Росгеология и государственная нефтегазовая корпорация ЮАР Petro SA (Petroleum, Oil and Gas Corporation of South Africa (SOC) Ltd.) на полях саммита БРИКС в Китае подписали соглашение по освоению и разработке блоков южного континентального шельфа ЮАР, сообщает Росгеология.

В рамках соглашения предполагается отработка более 4 тыс. кв. км 3D-сейсморазведочных работ, свыше 13 тыс. км грави-магниторазведочных работ, а также бурение разведочных скважин. Предполагаемый объем инвестиций - порядка $400 млн.

Запасы нефти на разрабатываемой территории оцениваются свыше 50 млн тонн, газа - свыше 400 млрд кубометров, прогнозные ресурсы газа составляют 1,2 трлн кубометров. Проект предполагает добычу до 4 млн кубометров газа ежедневно с последующей поставкой на газоперерабатывающий завод Mossel Bay.

"Подписанное соглашение направлено на развитие двусторонних отношений и позволит укрепить присутствие компании на рынке ЮАР в сфере углеводородов", - приводятся в сообщении слова гендиректора Росгеологии Романа Панова.

В свою очередь председатель Центрального энергетического фонда Луво Макаси отметил, что для южноафриканской стороны данное соглашение является важным фактором с точки зрения формирования рынка углеводородов в стране и возможности обеспечить необходимым объемом сырья завод Mossel Bay.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой, 100% капитала находится в собственности государства.