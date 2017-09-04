Путин в дни ВЭФ побывает на судостроительном комплексе "Звезда"

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, которые встретятся на Восточном экономическом форуме, примут участие в церемонии передачи студентам и преподавателям Дальневосточного федерального университета "капсулы времени" будущего Дворца единоборств, сообщила пресс-служба Кремля.
Планируется, что лидеры также посетят финальные соревнования Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано в концертно-спортивном комплексе "Фетисов-арена".
В Кремле отметили, что на 8 сентября в программе работы Путина на Дальнем Востоке значится посещение судостроительного комплекса "Звезда" (г. Большой Камень). Президент "ознакомится с текущими и перспективными проектами завода".
Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке. Глава российского государства прибудет туда из китайского Сямэня, где в эти дни проходит саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
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