"Газпром" выставил на торги "Пик Отель" в Красной Поляне за 1 млрд рублей

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. ПАО "Газпром" выставило на продажу гостиничный комплекс "Пик Отель" в Красной Поляне около Сочи. Начальная цена лота - около 1 млрд рублей, сообщается в понедельник на сайте компании, предназначенном для реализации непрофильных активов.

"Сообщаем о намерении реализовать гостиничный комплекс "Пик Отель", принадлежащий ПАО "Газпром" (город Сочи, пгт Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 77). <...> Комплекс расположен в потрясающей горной местности в 10 минутах езды от канатных дорог и горнолыжных склонов", - говорится в сообщении.

"Пик отель" занимает два земельных участка обшей площадью 4,65 га, находящихся в долгосрочной аренде - до 1 января 2047 года. Он включает теннисный корт, сауну, детский клуб, конференц-зал на 300 мест, фитнес-центр, бассейн, собственные цеха для приготовления пищи и другие инфраструктурные объекты. Суммарная площадь гостиничных номеров превышает 11,4 тыс. кв. м (гостиничные корпуса, шале и виллы).

"Гостиничный комплекс реализуется совместно с объектами движимого имущества (в том числе мебель, сантехника, бытовая техника и так далее). <...> Начальная (стартовая) цена: около 1 млрд рублей, в том числе НДС", - уточняется в сообщении.

Объекты, входящие в состав гостиничного комплекса, планируется реализовать единым лотом на торгах. Дата проведения торгов не сообщается - она будет объявлена позднее.