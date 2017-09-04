"Газпром" выставил на торги "Пик Отель" в Красной Поляне за 1 млрд рублей

Россиянин Крамник вышел во второй круг Кубка мира по шахматамСпорт 4 сентября, 20:51
Глушаков рассказал, что по контракту с ФК "Спартак" ему нельзя кататься на конькахСпорт 4 сентября, 20:49
Волейболисты сборной России вернулись в Москву после победы на ЧЕСпорт 4 сентября, 20:47
Вратарь ХК "Спартак" Беспалов был заменен в матче против СКА из-за травмыСпорт 4 сентября, 20:43
Бывший тренер сборной России по баскетболу Блатт восхищен игрой команды на ЧЕСпорт 4 сентября, 20:41
Инфантино и Мутко примут участие в церемонии старта тура кубка мира по футболуСпорт 4 сентября, 20:31
WSJ: США будут нуждаться в космических ракетных двигателях РФ до середины 2020-х годовКосмос 4 сентября, 20:23
СМИ: женщина впервые назначена главным судьей на матч чемпионата Германии по футболуСпорт 4 сентября, 20:02
Ассанж сравнил ситуацию вокруг КНДР с Карибским кризисомМеждународная панорама 4 сентября, 19:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. ПАО "Газпром" выставило на продажу гостиничный комплекс "Пик Отель" в Красной Поляне около Сочи. Начальная цена лота - около 1 млрд рублей, сообщается в понедельник на сайте компании, предназначенном для реализации непрофильных активов.
"Сообщаем о намерении реализовать гостиничный комплекс "Пик Отель", принадлежащий ПАО "Газпром" (город Сочи, пгт Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 77). <...> Комплекс расположен в потрясающей горной местности в 10 минутах езды от канатных дорог и горнолыжных склонов", - говорится в сообщении.
"Пик отель" занимает два земельных участка обшей площадью 4,65 га, находящихся в долгосрочной аренде - до 1 января 2047 года. Он включает теннисный корт, сауну, детский клуб, конференц-зал на 300 мест, фитнес-центр, бассейн, собственные цеха для приготовления пищи и другие инфраструктурные объекты. Суммарная площадь гостиничных номеров превышает 11,4 тыс. кв. м (гостиничные корпуса, шале и виллы).
"Гостиничный комплекс реализуется совместно с объектами движимого имущества (в том числе мебель, сантехника, бытовая техника и так далее). <...> Начальная (стартовая) цена: около 1 млрд рублей, в том числе НДС", - уточняется в сообщении.
Объекты, входящие в состав гостиничного комплекса, планируется реализовать единым лотом на торгах. Дата проведения торгов не сообщается - она будет объявлена позднее.