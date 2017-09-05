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В Адыгее создадут индустриальный парк на площади 660 га

Экономика и бизнес
5 сентября, 8:02 UTC+3

В рамках проекта по созданию парка "Яблоновский" в Тахтамукайском районе планируется создать около 3 тыс. новых рабочих мест

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ТАСС, 5 сентября. Власти Адыгеи создадут индустриальный парк на участке площадью 660 гектаров у поселка Яблоновский Тахтамукайского района, неподалеку от Краснодара, сообщил в интервью ТАСС временно исполняющий обязанности главы республики Мурат Кумпилов.

"Адыгея находится в географически выигрышном месте, мы - анклав Краснодарского края, инвестиционная привлекательность региона высокая, что тоже работает на нас <…> Нам нужны дополнительные мощности электроэнергии и газа на инвестиционно-привлекательных участках. Создаем точки роста, планируем открыть индустриальный парк на площади 660 гектаров у поселка Яблоновского", - рассказал он.

По его словам, поселок находится рядом с Краснодаром. "Динамика строительства жилья на том участке очень высокая. Словом, место с логистической точки зрения крайне привлекательное. Но надо решить проблемы, связанные с инфраструктурными ограничениями", - отметил Кумпилов.

Врио главы Адыгеи напомнил, что Яблоновский раньше строили как поселок для газовиков.

"На этом участке ежегодно вводится более 100 тыс. квадратных метров жилья. А это дополнительные трудовые ресурсы, люди должны где-то работать, чем-то заниматься. Бюджет поселка обязан стать совершенно другим. Будем развивать там реальный сектор экономики и параллельно подтягивать социальную сферу, чтобы не получилось диспропорции", - добавил он.

Как уточнили ТАСС в Министерстве экономического развития и торговли республики, в рамках проекта по созданию индустриального парка "Яблоновский" в Тахтамукайском районе за десять лет планируется создать порядка 3 тыс. новых рабочих мест. В окрестностях будущего парка начали строить жилье. Предполагается возвести многоквартирные дома, объекты социальной инфраструктуры и торговли с общим объемом инвестиций более 7 млрд рублей.

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Кумпилов, Мурат Каральбиевич
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