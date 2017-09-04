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Николаус Фрай назначен генеральным директором "Росгосстраха"

Экономика и бизнес
4 сентября, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Он сменил на этом посту Дмитрия Макарова, возглавлявшего компанию с 2013 года

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Росгосстраха" 4 сентября назначил генеральным директором Николауса Фрая, который ранее занимал должность главного управляющего директора компании. Это следует из материалов страховой компании.

На этом посту он сменил Дмитрия Макарова, который возглавлял "Росгосстрах" с 2013 года.

Николаус Фрай до прихода в "Росгосстрах" занимал пост генерального директора российского подразделения международной страховой группы Allianz (с 2014 года), которое под его руководством преодолело убытки.

Фрай родился в 1969 году, занимал руководящие посты в McKinsey&Company (Лондон), Acturis Ltd. (Лондон), Willis International Holdings (Лондон), t'azur Takaful Insurance Company.

О том, что набсовет "Росгосстраха" обсудит итоги работы первого полугодия, в том числе переход контроля над деятельностью компании к банку "ФК Открытие", а также примет решение о ее единоличном исполнительном органе, "Росгосстрах" объявил в понедельник с утра.

Ранее сообщалось о проблемах в банке "ФК Открытие", связанных, в том числе, с приобретением компании "Росгосстрах", убыток которой в 2016 году вырос в 6,6 раза и достиг 33,3 млрд руб. по МСФО. 29 августа Банк России объявил о вхождении в капитал банка "ФК Открытие" для повышения его финансовой устойчивости.

Ранее в понедельник страховщик сообщал, что после приобретения "Росгосстраха" банком "ФК Открытие" в компании началась реализация проектов в области управления убыточностью ОСАГО. При этом до конца 2017 года страховой компании потребуется 11-17 млрд руб. дополнительного капитала.

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