Министр финансов Украины рассчитывает, что страна завершит сотрудничество с МВФ

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Украины Александр Данилюк рассчитывает, что его страна больше не будет нуждаться в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) после завершения шестой программы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

"Я хочу, чтобы наша шестая программа с МВФ была полностью реализована и стала последней. Украина с ее потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной. Благодаря реформам, которые мы воплощаем и можем еще воплотить в рамках сотрудничества с Фондом, наша экономика продолжит восстанавливаться. Если мы не будем менять курса, в ближайшем будущем уже Украина, как акционер МВФ и Всемирного Банка, будет помогать другим, которые решат измениться и развиваться", - сообщил он.

Министр напомнил, что государство начала сотрудничество с МВФ 25 лет назад. "Украина не раз начинала программы МВФ, с 1994 по 2013 их было пять. И ни одна не была доведена до конца. Каждый раз получали несколько траншей в начале, и на этом все заканчивалось, поскольку власти не хотели или не были способны выполнить взятые на себя обязательства", - пояснил он.

По мнению Данилюка, в настоящее время сотрудничество с МВФ и Всемирным банком необходимы стране для "предоставления уверенности иностранным инвесторам и партнерам в том, что Украина движется правильным путем, и реформы будут продолжены".

Однако в стране существует и противоположные мнения, так, лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук считает, что экономика Украины работает на погашение кредитов. По его словам, только до конца 2017 года государству "предстоит выплатить $1,25 млрд по внешним долгам и еще около $0,73 млрд по валютным ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа)", а при этом "золотовалютные резервы Украины составляют менее $17,8 млрд (против $24,5 млрд на начало 2013 года) и пополняются преимущественно за счет займов".