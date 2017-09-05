Минтранс РФ не видит необходимости дополнительно проверять безопасность аэропорта Каира

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НАХОДКА /Приморский край/, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс России не видит необходимости в дополнительной проверке обеспечения безопасности в аэропорту Каира, заявил ТАСС глава ведомства Максим Соколов.
"На данный момент мы не видим необходимости проведения дополнительных проверок", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр также сообщил, что доклад по итогам проверки безопасности в каирском аэропорту направлен в правительство РФ. "Уже направили", - сказал он.
Что касается сроков возобновления авиасообщения, это "зависит от решения правительства", подчеркнул Соколов.
Как сообщалось ранее, последний раз российские авиаспециалисты инспектировали аэропорта Каира в конце июля. В понедельник глава Минтранса сообщал, что эксперты дали положительную оценку по одному из терминалов.
До этого вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство примет решение о возобновлении авиасообщение с Египтом только после подтверждения уровня безопасности аэропортов этой страны специалистами.
Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.