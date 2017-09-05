Сбербанк планирует до конца года запустить систему удаленной регистрации компаний

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Сбербанк готовит к запуску технологию удаленной регистрации юридических лиц, этот продукт является принципиально новым на рынке - его официальный запуск планируется до конца 2017 года. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в рамках нулевого дня ВЭФ-2017.
"Сейчас проект находится в стадии согласования с Федеральной службой безопасности, согласовываем модель угроз. Планируем до конца 2017 года запустить", - сказал Шаров.
По его словам, технология будет криптозащищенной, каждый пользователь будет получать свой уникальный ключ, состоящий из восьми символов, что позволит максимально обезопасить процедуру регистрации.
"Зарегистрировать компанию можно будет только с одним учредителем, но это как правило 85% российских компаний", - добавил Шаров.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, 5 сентября в рамках форума запланировано несколько панельных сессий, посвященных молодежному предпринимательству. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.