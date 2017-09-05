Кабмин дополнил перечень инвестиционных проектов на Дальнем Востоке 21 пунктом

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнении перечня инвестиционных проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
Изначально перечень, утвержденный правительством в 2015 году, включал лишь шесть проектов.
"Подписанным распоряжением этот перечень [инвестиционных проектов] дополнен 21 проектом для последующего включения их в государственную программу "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
В частности, планируется создание производства метанола мощностью 1 млн тонн в год в г. Сковородино Амурской области, строительство комбината площадью 4,8 га для выращивания овощных культур в Камчатском крае, а также специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино. Кроме того, инвесторы реализуют проекты по строительству двух животноводческих комплексов общим поголовьем 3,8 тысячи голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 33 тысяч тонн в год и свиноводческого комплекса по производству 62 тысяч голов в год в Анивском городском округе Сахалинской области.