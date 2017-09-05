Утвержден прирост запасов газа на месторождениях Тамбейской группы на 2,7 трлн куб. м

Замдиректора спецучилища на Урале приговорен к 3,5 года колонии за избиение воспитанниковНовости Урала 5 сентября, 8:48
Ученые из РФ и Европы испытают новый метод лечения рака до конца 2018 годаНаука 5 сентября, 8:34
Минприроды предлагает полностью перевести EDC под юрисдикцию РФЭкономика и бизнес 5 сентября, 8:33
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустяОбщество 5 сентября, 8:30
Глава "Газпрома" и томский губернатор дали старт строительству газопровода "Томск-Асино"Сибирь 5 сентября, 8:28
Орешкин: ситуация с банком "Открытие" не повлияет на макроэкономические показатели РФЭкономика и бизнес 5 сентября, 8:27
Колобков: в игре сборной России по баскетболу видна тренерская рукаСпорт 5 сентября, 8:26
Путин призвал не увязывать реализацию Целей устойчивого развития с политическими условиямиПолитика 5 сентября, 8:25
Сбербанк в 2019 году запустит проект по предоставлению госуслуг в своих отделенияхЭкономика и бизнес 5 сентября, 7:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Госкомиссия по запасам утвердила прирост запасов газа на 2,7 трлн кубометров на Тасийском, Северо-Тамбейском и Западно-Тамбейском месторождениях Тамбейской группы в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. Об этом сообщил журналистам во вторник министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
"Госкомиссия по запасам утвержден прирост запасов на трех месторождениях Тамбейской группы в размере 2,7 трлн кубометров", - сказал министр.
В Минприроды отметили, что госкомиссия утвердила прирост запасов газа на месторождениях Тамбейской группы в конце августа.
По данным ведомства, утвержденный объем запасов газа на Тасийском, Северо-Тамбейском и Западно-Тамбейском месторождениях Тамбейской группы после удовлетворения заявки "Газпрома" госкомиссией по запасам составил 3,9 трлн кубометров по категории С1+С2.
Отвечая на вопрос о том, ждать ли в ближайшее время новых заявок на утверждение прироста запасов газа в регионе, Донской отметил, что "интересные открытия еще предстоят". "Коллеги работают, и Ямал вообще перспективен на новые открытия, поэтому я думаю, что на Ямале еще интересные открытия предстоят", - заявил министр.
Тамбейская группа месторождений включает Малыгинское, Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское, Тасийское и Крузенштернское месторождения. В августе "Газпром" подал в ГКЗ заявку на утверждение прироста запасов Тасийском, Северо-Тамбейском и Западно-Тамбейском месторождениях Тамбейской группы на 2,7 млрд кубометров газа.