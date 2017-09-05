Утвержден прирост запасов газа на месторождениях Тамбейской группы на 2,7 трлн куб. м

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Госкомиссия по запасам утвердила прирост запасов газа на 2,7 трлн кубометров на Тасийском, Северо-Тамбейском и Западно-Тамбейском месторождениях Тамбейской группы в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. Об этом сообщил журналистам во вторник министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Госкомиссия по запасам утвержден прирост запасов на трех месторождениях Тамбейской группы в размере 2,7 трлн кубометров", - сказал министр.

В Минприроды отметили, что госкомиссия утвердила прирост запасов газа на месторождениях Тамбейской группы в конце августа.

По данным ведомства, утвержденный объем запасов газа на Тасийском, Северо-Тамбейском и Западно-Тамбейском месторождениях Тамбейской группы после удовлетворения заявки "Газпрома" госкомиссией по запасам составил 3,9 трлн кубометров по категории С1+С2.

Отвечая на вопрос о том, ждать ли в ближайшее время новых заявок на утверждение прироста запасов газа в регионе, Донской отметил, что "интересные открытия еще предстоят". "Коллеги работают, и Ямал вообще перспективен на новые открытия, поэтому я думаю, что на Ямале еще интересные открытия предстоят", - заявил министр.

Тамбейская группа месторождений включает Малыгинское, Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское, Тасийское и Крузенштернское месторождения. В августе "Газпром" подал в ГКЗ заявку на утверждение прироста запасов Тасийском, Северо-Тамбейском и Западно-Тамбейском месторождениях Тамбейской группы на 2,7 млрд кубометров газа.