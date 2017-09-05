Россия и Монголия могут подписать в 2017 году соглашение о транзите угля

НАХОДКА, 5 сентября. /ТАСС/. Монголия и Россия могут подписать в 2017 году соглашение о транзите монгольского угля по территории России в Восточный порт Приморского края - с заявлением о готовности подписать документ стороны могут выступить в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов после проведения переговоров с монгольской делегацией, которую возглавил президент страны Халтмаагийн Баттулга.

"На ВЭФ мы можем объявить о готовности подписания соглашения о транзите. Само соглашение может быть подписано уже в этом году", - сказал министр.

По словам Соколова, сейчас Монголия и недавно избранный президент этой страны ищут новые пути выхода своей грузовой базы к портам. Он отметил, что непосредственно российские порты имеют конкурентное преимущество из-за невысокого тарифа железных дорог и географической близости двух стран.

Российский министр также сказал, что Восточный порт является одной из самых подготовленных площадок для развития портовой инфраструктуры и может принять монгольский уголь для транспортировки в страны Юго- Восточной Азии и страны АТР.

Ранее Соколов говорил ТАСС, что Монголия рассматривает возможность поставки в Восточный порт более 70 тыс. тонн угля в месяц, но пока точный объем не определен и будет зависеть от заключенных Монголией контрактов на продажу угля.

Визит президента Монголии

Во вторник президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Восточный порт и лично убедился в возможностях порта по приему угля.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ запланированы переговоры президента России Владимира Путина с президентом Монголии. Кроме того, Халтмаагийн Баттулга примет участие в заседании "круглого стола" "Россия - Монголия: место встречи - Дальний Восток", на котором будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и возможность реализации совместных инвестиционных проектов. Также президент Монголии вместе с Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ заложит капсулу в месте строительства центра дзюдо и посетит соревнования по дзюдо среди юниоров.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

АО "Восточный Порт" (пос. Врангель, Приморский край) - крупнейший в России специализированный угольный публичный порт. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта по углю в 2016 году достиг 23,5 млн тонн, что составляет пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.