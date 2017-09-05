Глава Якутии: авария на руднике "Мир" не скажется на объемах продажи алмазов "Алросы"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Авария на руднике "Мир" в Якутии не скажется на объемах продажи алмазов компанией "Алроса", сообщил во вторник ТАСС глава республики Егор Борисов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

ЧП на принадлежащем "Алросе" руднике произошло 4 августа. Из-за прорыва воды шахта была частично затоплена. Под землей во время аварии находился 151 шахтер, восемь из них не смогли выйти на поверхность. Добыча на руднике приостановлена, он обеспечивал примерно 11% годовой добычи "Алросы".

"Сами считайте: 1 млн тонн руды там добывается..., соответственно на этот объем в этом году сократится производство алмазов. Это не будет влиять на объемы продажи алмазов в 2017 году, потому что у компании всегда были запасы", - сказал глава Якутии.

Борисов добавил, что в планах уже заложены освоение месторождения Верхне-Мунское, дополнительные объемы для Удачнинского ГОКа "Алроса". "Рассматривается расширение освоения Тарынского рудного поля. Соответственно поиск других резервов, поэтому таких резких сокращений мы пока не видим", - сказал глава Якутии.

По итогам 2016 года добыча "Алроса" составила 3,19 млн карат алмазов. В этом году на руднике добыто 2,7 млн карат алмазов.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.