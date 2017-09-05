Российский билетный оператор Tickets Cloud выводит свой проект на ICO

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Билетная платформа Tickets Cloud первой из российских запускает на базе технологии блокчейн продажу токенов и намерена привлечь от $4 млн до $23 млн, говорится в сообщении компании.

ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов) осуществляется с целью привлечения средств для создания экосистемы crypto.tickets, которая станет децентрализованной универсальной билетной платформой и ее смогут использовать все участники индустрии, как в России, так и на международном уровне, отмечается в сообщении.

Ежемесячный оборот Tickets Cloud составляет $2 млн. К настоящему моменту компания заключила около 950 контрактов с организаторами и продала более 700 тыс. билетов. В 2017 году Tickets Cloud стала первой в мире компанией, на технологической базе которой билеты на мероприятия начал реализовывать гигант международной интернет-торговли Aliexpress.