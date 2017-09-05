Путин: маршрут железной дороги по Шелковому пути обсуждается

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что маршрут железнодорожной магистрали в рамках "Пояса Шелкового пути" пока обсуждается, будет выбран лучший вариант. "И наши специальные ведомства и компании, и китайские, и партнеры из других стран просто обсуждают этот вопрос [о маршруте железнодорожной магистрали]", - заявил он журналистам. При этом Путин опроверг слухи о том, что Пекин не хочет строить дорогу напрямую из Китая через РФ.

Он напомнил, что существуют разные варианты маршрута, в том числе через Казахстан и Иран, а также через РФ. Также Китай планирует участие в строительстве высокоскоростной магистрали Москва - Казань. Кроме того, обсуждается строительство аналогичной дороги в Китай через РФ. "Если этот проект будет осуществлен, то это сделает возможным движение поездов со скоростью где-то под 200 км/ч, грузовых - чуть помедленнее, - рассказал Путин. - Это значит, что за три-четыре дня груз будет доставляться из Азии, скажем из Китая, в Германию".

"Здесь нет ничего такого, что нужно было бы скрывать от общественности, но все это требует дополнительного экспертного изучения, технико-экономического обоснования", - добавил он. По словам Путина, обсуждается также работа по Северному морскому пути. "Это все изучается в практическом плане, мы работаем над этим всем в ежедневном режиме, - заверил он. - Что будет наиболее эффективным, посмотрим в ходе этих предварительных тестовых испытаний и выберем оптимальное решение".