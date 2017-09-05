"Ведомости": Россия может потратить 210 млрд рублей на модернизацию системы аэронавигации

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Консалтинговая компания Strategy Partners Group (SPG) по заказу Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) разработала стратегию развития аэронавигации до 2030 г., сообщает газета "Ведомости".
Для реализации стратегии понадобится 210 млрд рублей в ценах 2017 года. Средства пойдут на закупку оборудования и программного обеспечения, внедрение их современных аэронавигационных технологий. Цифра еще будет уточняться.
Госкорпорация реализует свои программы развития за счет собственных доходов, ответил ее представитель на вопрос "Ведомостей" об источниках средств.
Одна из главных проблем для авиаторов - невозможность в ряде случаев летать по оптимальной траектории. Из-за этого и неэффективных схем захода на посадку российские авиакомпании ежегодно теряют 15-20 млрд руб., говорится в стратегии. В случае ее реализации в 2030 г. перевозчики с учетом роста пассажиропотока до 151,9 млн человек смогут экономить 46 млрд руб. в год, а госкорпорация - сократить затраты на техническое обслуживание и персонал на 24 млрд руб. в год.