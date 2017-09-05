Налоговые поступления от Нижне-Бурейской ГЭС оценены почти в 750 млн рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Налоговые поступления Нижне-Бурейской гидроэлектростанции, которую в начале августа запустили в Амурской области при участии президента РФ Владимира Путина, будут составлять до 750 млн рублей. Об этом во вторник на полях Восточного экономического форума ТАСС сообщил глава Приамурья Александр Козлов.
"Налоговые поступления ГЭС в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Амурской области, - до 750 млн рублей (налог на имущество - 480 млн рублей, налог на прибыль организаций - 270 млн рублей). Кроме того, создание станции позволяет снять режимные ограничения по нижнему бьефу Бурейской ГЭС, обеспечить защиту от подтоплений населенных пунктов и снабдить электроэнергией инвестиционные проекты, планируемые к реализации в Амурской области", - сказал Козлов.
Губернатор напомнил, что Амурская область занимает первое место на Дальнем Востоке по выработке электроэнергии: в области, с учетом Нижне-Бурейской ГЭС, работают три гидроэлектростанции. "Потенциал есть для строительства еще нескольких - Нижне-Зейской ГЭС, а также четырех противопаводковых ГЭС на притоках рек Зея и Бурея", - добавил Козлов.
Нижне-Бурейская ГЭС - вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией станции является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Станция находится в 200 километрах от столицы региона - Благовещенска.