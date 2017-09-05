В Архангельске пройдет российско-норвежская конференция по прибрежному рыболовству

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. /ТАСС/. Российско-норвежская научно-практическая конференция по организации прибрежного и любительского рыболовства пройдет в Архангельске 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.
"21 сентября в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки-2017 пройдет российско-норвежская научно-практическая конференция "Организация прибрежного и любительского рыболовства", - говорится в сообщении.
Темой обсуждения станут принципы управления водными биоресурсами, российско-норвежское взаимодействие в этом вопросе, взаимодействие с местными властями, изучение особенностей регулирования рыболовства в норвежских прибрежных коммунах, организация любительского морского рыболовства и его использование для развития туризма. "Для нашего региона эта конференция важна с точки зрения как развития любительского и прибрежного рыболовства, так и изучения опыта норвежских коллег", - приводит пресс-служба слова министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой.
В работе конференции примет участие делегация из Норвегии, которую возглавят член Совета губернии Финнмарк Реми Странд и генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал. С российской стороны в конференции будут участвовать заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Планируется также участие членов постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по рыболовству.
Маргаритинская ярмарка ежегодно проводится в Архангельске в конце сентября, в ее рамках проходят конференции и дискуссии, посвященные экономическому развитию и инвестиционной привлекательности региона. Деловая программа ярмарки, частью которой станет российско- норвежская научно-практическая конференция по прибрежному и любительскому рыболовству, официально откроется 22 сентября и продлится неделю.