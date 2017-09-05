СМИ: первый замдиректора МВФ прибудет на Украину 12 сентября

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель директора- распорядителя МВФ Дэвид Липтон 12 сентября прибудет в Киев, где намерен обсудить с руководством Украины экономическую ситуацию в стране и ход ключевых реформ в ней. Об этом во вторник сообщило агентство "Укринформ".

"Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон будет находиться в Киеве с 12 по 14 сентября", - говорится в сообщении.

В конце августа стало известно, что 12 сентября на Украину для изучения состояния экономики страны и программы ее реформирования прибудут эксперты МВФ. Однако состав делегации и повестка ее работы не была раскрыта. Ожидается, что эксперты оценят ход пенсионной и земельной реформ, а также выполнение программы приватизации госсобственности. В прошлый раз представители МВФ работали на Украине с 16 по 25 мая.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Завершая в начале апреля третий программный обзор, фонд подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле премьер-министр страны Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить законодательные акты, в том числе проект закона о рынке сельскохозяйственных земель на Украине.