Производство китайских УЗИ-сканнеров планируется открыть в Татарстане в 2019 году

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КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Китайская компания SonoScape планирует открыть сборочное производство УЗИ- сканнеров в Татарстане в 2019 году. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на встрече с представителями федеральных СМИ в Казани.
"Китайская компания SonoScape будет производить у нас УЗИ-сканнеры, это крупная компания, они по ультразвуковому оборудованию входят в десятку в мире и шестое место занимают в Китае. Запуск производства в 2019 году", - сказала она.
Минуллина уточнила, что в Татарстане будет производиться сборка эндоскопических и УЗИ-аппаратов. "Нам бы хотелось, чтобы следующим шагом стала не только сборка, а чтобы они здесь производили полностью, а потом бы вышли на исследовательский центр в республике, это был бы идеальный вариант", - объяснила она, добавив, что компания имеет шесть научно-исследовательских центров, два из которых расположены в США, остальные в Китае.
Согласно данным сайта компании, она была создана в 2002 году, базируясь на опыте разработок и производства УЗИ- сканеров на государственном предприятии Китая. В настоящее время SonoScape MEDICAL Corp. имеет представительства в 60 странах мира.