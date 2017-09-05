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Путин осмотрел выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока

Экономика и бизнес
5 сентября, 17:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС

Президент России дал разрешение на запуск пяти предприятий и ознакомился с первыми результатами программы "Дальневосточный гектар"

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока, дал разрешение на запуск пяти предприятий региона.

Вице-премьер Юрий Трутнев продемонстрировал президенту интерактивную карту "Новейшая история Дальнего Востока" и рассказал о ключевых событиях 2017 года, связанных с регионом.

Затем президент принял участие в церемонии запуска ряда предприятий в режиме видеоконференции. Путин дал разрешение на запуск горно-обогатительного комбината на золоторудных месторождении "Дражное", завода по глубокой переработке сои в Амурской области, фабрики по производству бриллиантов на территории свободного порта Владивосток.

Кроме того, президент дал разрешение на запуск горно-металлургического комплекса ПАО "Полюс". Президент пожелал успехов руководителям и работникам новых предприятий и отметил важность развития данных сфер.

"Все это работа сфер, которые составляют безусловные конкурентные преимущества региона. Но это не все, что может делать Дальний Восток", - сказал Путин.

Кроме того, он посетил выставки территорий опережающего развития Дальнего Востока и осмотрел стенды институтов развития региона.

Президент также ознакомился с первыми результатами реализации программы "Дальневосточный гектар". Директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков рассказал главе государства, что на настоящий момент получено свыше 100 тыс. заявок на получение гектара, среди которых примерно треть составляют коллективные заявки. По его словам, чаще всего граждане используют гектар для сельского хозяйства, строительства жилых домов.

Президент попросил руководителей регионов дать оценку реализации программы и представить предложения по ее усовершенствованию. Путин спросил об их отношении к инициативе по увеличению площади участка по этой программе с одного гектара до двух. "Есть разные предложения, например, выдавать не по одному гектару, а по двум", - сказал Путин.

Руководители регионов ответили, что формально сейчас обладатели гектара могут объединяться вместе. Кроме того, прозвучало предложение "дождаться освоения" и по его итогам рассмотреть данное предложение.

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Темы
"Дальневосточный гектар" Развитие Дальнего Востока
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