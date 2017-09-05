В Госдуму внесен законопроект об освобождении от налогов компенсаций из Фонда дольщиков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения доходов физлиц, полученных ими в виде возмещения за счет средств компенсационного фонда долевого строительства. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс и инициирован в связи в вступлением в силу закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков", который направлен на регулирование деятельности Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Кроме того, поскольку компенсационный фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, осуществляющих привлечение денежных средств участников долевого строительства по договорам долевого участия в строительстве, возникает необходимость учета расходов застройщиков, понесенных ими на уплату таких взносов, при их налогообложении. Для застройщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, предлагается ввести норму, согласно которой при определении объекта налогообложения полученные доходы уменьшаются на сумму расходов в виде отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд.

Документом также предлагается освободить от налогообложения по налогу на прибыль доходы фонда, полученные за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков.