Средства частных инвесторов в Адыгее превысили четверть вложений в основной капитал

МАЙКОП, 5 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал по Адыгее за три года превысили 48 млрд рублей, из этой суммы 13 млрд - средства частных инвесторов, направленные на модернизацию действующих и создание новых предприятий, сообщили во вторник в пресс-службе главы региона по итогам заседания регионального совета по экономической политике.

"Адыгея с каждым годом становится все более привлекательным регионом для инвесторов. Повышение интереса частных инвесторов к региону подтверждает статистика: с 2014 по 2016 годы общий объем инвестиций составил 48 млн рублей, при этом более 27% этой суммы - вложения частных инвесторов", - сказали в пресс-службе, добавив, что в целом на сегодняшний день "инвестфортфель частных фирм включает 47 проектов на общую сумму 44 млрд рублей".

Большая часть проектов реализуется в Гиагинском районе, столице республики и Тахтамукайском районе, отстают по количеству инвестпроектов Красногвардейский, Шовгеновский районы и город Адыгейск. Самая значительная доля инвестиций - почти 33 млрд рублей - приходится на вложения малого бизнеса и стройки с использованием федеральных средств.

Порядка 2,6 млрд. рублей инвестировано в социальную инфраструктуру с участием средств регионального бюджета, что позволило региону построить или начать возведение 28 новых объектов.

Эффективность такой политики очевидна: это новые рабочие места, число которых превысило 2,3 тыс., и растущие налоговые отчисления: сумма налогов компаний-инвесторов в бюджет Адыгеи выросла на 209 млн рублей в год, отметил собеседник агентства.

"Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что работа по повышению инвестпривлекательности региона будет продолжена. В частности, власти нацелены на снятие инфраструктурных ограничений, оперативную подготовку необходимой для старта реализации проектов документации, решение земельных вопросов", - добавили в пресс-службе.