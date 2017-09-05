Департамент финполитики Минфина возглавила Яна Пурескина

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Директором департамента финансовой политики Министерства финансов РФ назначена Яна Пурескина, ранее занимавшая должность начальника отдела финансовых рынков, банкротства и страхования департамента экономики и финансов правительства РФ. Об этом говорится в сообщении министерства.
В сообщении отмечается, что новая глава департамента финполитики будет отвечать за вопросы регулирования в сферах банковской и страховой деятельности. В зону ее ответственности войдут вопросы формирования кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, бюро кредитных историй, финансовых рынков, формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений.
Пурескина с 2008 по 2013 годы работала в Федеральной службе по финансовым рынкам в должностях начальника правового управления и заместителя руководителя службы. После передачи функций по регулированию и надзору в сфере финансовых рынков Банку России в 2014 году работала заместителем руководителя службы Банка России по финансовым рынкам. В период с 2001 по 2006 годы работала в главном управлении федерального Казначейства Минфина России, Федеральной службе по финансовому мониторингу.