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Госдолг Украины превысил $76 млрд

Экономика и бизнес
5 сентября, 21:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС

В июле показатель вырос на 1,39%

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Здание Национального банка Украины в Киеве

Здание Национального банка Украины в Киеве

© Александр Рыбин/ТАСС

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Государственный долг Украины в июле вырос на 1,39%, или на $1,05 млрд, достигнув $76,06 млрд.

Такие данные опубликовало министерство финансов страны.

Государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 трлн гривен ($76,06 млрд) против 1,957 трлн гривен ($75,01 млрд) месяцем ранее. Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1,659 трлн гривен ($64,04 млрд) против 1,651 трлн гривен ($63,26 млрд  месяцем ранее). При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,19 млрд - до $37,44 млрд, тогда как прямой внутренний долг вырос до 689,42 млрд гривен ($26,60 млрд). Гарантированный государством долг на 31 июля составил 311,46 млрд гривен ($12,02 млрд).

Как разъяснил минфин, увеличение суммы госдолга в долларовом эквиваленте при ее снижении в гривне является следствием изменения официального курса гривны. 31 июля официальный курс гривны к доллару по данным Нацбанка Украины составил 25,91 гривны за доллар, тогда как 30 июня - 26,09 гривны за доллар.

В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,51 млрд до $70,97 млрд.

Тяжелые времена еще впереди

Сейчас на каждого украинца приходится примерно по $1760 госдолга. Украина тратит на обслуживание внешнего долга 4% ВВП, что превышает $3,8 млрд ежегодно. Но, как утверждают эксперты, самые тяжелые времена еще впереди. На обслуживание кредита в этом году уйдет 111,3 млрд гривен, а на погашение основной суммы долга - 129,6 млрд гривен (около $5 млрд). Через два года Украине придется вернуть $11 млрд внешних кредитов.

Уровень госдолга по отношению к ВВП достиг уже порядка 80%. "Если экономика будет расти такими темпами, как сейчас, в 2019 году это будет означать дефолт", - полагает директор аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Кредиты Украине выделяют Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, США и др.

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