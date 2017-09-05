Глава минэнерго Польши считает преждевременным разговор о будущем поставок газа из РФ

ВАРШАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Говорить о будущем поставок в Польшу российского газа после истечения в 2022 году действующего долгосрочного договора с "Газпромом" пока рано. Об этом заявил во вторник журналистам министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский, принимающий участие в проходящем в городе Крыница-Здруй традиционном Экономическом форуме.

"Мы должны быть готовы к тому, чтобы полностью разорвать соглашение, но следует принимать во внимание разные варианты. Строительство Северного газопровода еще не началось, поэтому как министр энергетики я ничего не могу предрекать", - сказал он, подчеркнув, что "еще слишком рано что-то решать".

По вопросу польско-российского сотрудничества в газовой сфере высказался на форуме и представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. "В 2022 году Польша будет получать газ из других источников. Я гарантирую, что не будет никакого контракта с "Газпромом", который хоть как-то будет напоминать тот, который мы имеем сейчас", - цитирует слова чиновника Польское агентство печати. При этом Наимский сказал, что "было бы неразумно выступать сейчас с какими-то жесткими заявлениями о том, что страна будет делать в 2023 году".

Поставки российского газа в Польшу осуществляются на основании долгосрочного договора, который будет действовать до 2022 года. Согласно контракту, Польша может ежегодно приобретать у "Газпрома" 10,2 млрд кубометров, однако в прошлом году республика воспользовалась услугами альтернативных поставщиков и закупила в РФ только 8 млрд кубометров "голубого топлива", покрыв остальные потребности на немецкой бирже. Польша потребляет в год 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта.

Правительство Польши ранее заявляло, что хочет отказаться от поставок газа из России и разорвать контракт с "Газпромом". Обсуждалась также возможность перейти на краткосрочные контракты. Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода "Балтик пайп", который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

Глава российского холдинга Алексей Миллер в свою очередь заявил, что считает возможным рассмотреть оферту на поставки газа новому покупателю на польские объемы.