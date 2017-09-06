Кабмин направил Путину для внесения на ратификацию договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ представило президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано в среду на сайте кабмина.
"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный в Москве 11 апреля 2017 года", - говорится в документе.
В середине апреля страны ЕврАзЭС приступили к ратификации Таможенного кодекса.
Таможенный кодекс ЕврАзЭС придет на смену одноименному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕврАзЭС.
Сейчас членами ЕврАзЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.