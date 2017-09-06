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Виктор Рашников сократил долю в ММК до 84,3%

Экономика и бизнес
6 сентября, 9:24 дата обновления: 6 сентября, 9:27 UTC+3

Mintha Holding Limited продала 335,23 млн обыкновенных акций ММК

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Владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников

Владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Структура основного владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова - Mintha Holding Limited - продала 335,23 млн обыкновенных акций ММК, что составляет 3% от капитала компании. Таким образом, доля Рашникова в ММК сократилась до 84,3%, говорится в сообщении, размещенном сегодня на Лондонской бирже.

В результате сделки free float компании составил 15,7%, отмечается в материалах биржи.

Цена размещения не уточняется.

Акции ММК торгуются на Московской бирже, на Лондонской бирже торгуются глобальные депозитарные расписки (GDR). К закрытию торгов в Москве 5 сентября одна акция стоила 38 рублей, таким образом Рашников может продать свой пакет примерно за $220 млн.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Чистая прибыль компании по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 53,5% - до $241 млн.

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