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"Почта России" и Toshiba подписали меморандум об оснащении логистического центра в Казани

Экономика и бизнес
6 сентября, 11:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

В сферу обслуживания этого центра входят Республика Татарстан, Самарская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл, Республика Чувашия и Республика Удмуртия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Почта России" и японская Toshiba подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает заключение контракта стоимостью 8,93 млн евро на оснащение места международного почтового обмена в логистическом центре "Почты" в Казани. Об этом сообщает российское почтовое предприятие.

Логистический центр в Казани с декабря 2016 года функционирует в тестовом режиме и готовится к сдаче в производственную эксплуатацию. В сферу обслуживания этого центра входят Республика Татарстан, Самарская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл, Республика Чувашия и Республика Удмуртия. Мощность нового места международного почтового обмена, через которое будут проходить международные почтовые отправления, составит 100 тысяч мелких пакетов в сутки.

"Почта России" сотрудничает с Toshiba с 2014 года. В декабре 2016 года в Токио в рамках визита в Японию президента РФ Владимира Путина "Почта России" и Toshiba подписали расширенный меморандум о взаимодействии в области автоматизации российских почтовых и логистических систем. Документ предусматривает реализацию проектов по установке автоматизированных систем сортировки мелких пакетов и бандеролей в логистическом почтовом центре "Внуково" и оборудование новой линии по сортировке почтовых отправлений в аэропорту Толмачево г. Новосибирска. Производительность каждой машины составляет свыше 200 тыс. отправлений в сутки.

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