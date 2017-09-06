МТС в рамках buyback выкупит акции на 20 млрд рублей до апреля 2019 года

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Оператор МТС в рамках очередного этапа buyback планирует до апреля 2019 года выкупить собственные акции на сумму до 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выкуп акций будет осуществлять дочерняя структура МТС - ООО "Стрим Диджитал".
Для того чтобы совокупный процент владения основного акционера МТС - АФК "Система" - по итогам buyback не изменился, "Система Финанс" и МТС заключили договор купли-продажи акций, в соответствии с которым структура "Системы" имеет право продавать свои акции МТС пропорционально количеству акций, которые МТС выкупает с рынка, отмечается в сообщении.
Решение о трехлетней программе выкупа собственных акций с рынка было принято советом директоров МТС в апреле 2016 года. Согласно условиям программы, МТС планировала потратить на выкуп акций до 30 млрд рублей в течение трех лет. В конце 2016-го - начале 2017 года МТС провела два раунда выкупа собственных акций на общую сумму 10 млрд рублей.