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Мощности Яйвинской ГРЭС в Пермском крае увеличены до 1048 МВт за счет модернизации

Экономика и бизнес
6 сентября, 10:56 UTC+3 ЯЙВА край/ 6, сентября. /ТАСС

Объем инвестиций в проект составил более 1 млрд рублей

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ЯЙВА /Пермский край/, 6 сентября. /ТАСС/. Модернизированный энергоблок одной из крупнейших электростанций Пермского края - Яйвинской ГРЭС (входит в состав компании "Юнипро"), увеличил мощность станции с 1024 МВт до 1048 МВт. Это позволит обеспечить стабильное энергоснабжение крупных предприятий региона и населенных пунктов Верхнекамья, сообщил в среду журналистам директор Яйвинской ГРЭС Евгений Иноземцев.

"В этом году мы провели модернизацию газовой турбины энергоблока ПГУ-400 мощностью 424 МВт для увеличения установленной мощности еще на 24 МВт, что позволит выдавать в сеть самую дешевую в Пермском крае электроэнергию. Блок ПГУ находится в постоянной работе, он самый востребованный после электроэнергии, вырабатываемой ГЭС, поэтому было принято решение увеличить его мощность", - сказал Иноземцев.

По его словам, ГРЭС обеспечивает электроэнергией Березниковско-Соликамский промышленный узел, в который входят предприятия "Уралкалий", "Азот" компании "Уралхим", "Корпорация ВСМПО-Ависма", "Соликамскбумпром", филиал РЖД - Свердловская железная дорога, а также города и населенные пункты Верхнекамья. "В прошлом году мы отработали минус 24% от наших среднегодовых планов, но этот год показывает, что за полгода мы выработали электроэнергии на 7% больше, а с учетом августа - уже на 14%. Мы видим, что промышленность поднимается и потребляет больше электроэнергии", - отметил директор ГРЭС.

Объем инвестиций в проект модернизации энергоблока составил более 1 млрд рублей из средств компании "Юнипро". В дальнейшем, по словам Иноземцева, также планируется модернизировать еще четыре энергоблока мощностью по 150 МВт каждый.

Современный парогазовый энергоблок ПГУ-400 был введен в эксплуатацию на Яйвинская ГРЭС в 2011 году, в настоящее время в рамках инвестиционной программы компании "Юнипро" по модернизации мощностей ГРЭС мощность этого энергоблока увеличилась на 24 МВт и составила 448 МВт.

Яйвинская ГРЭС - филиал компании "Юнипро" (до июня 2016 года "Э.ОН Россия"), ведущим акционером которой является международный энергетический концерн "Uniper". В состав "Юнипро" входят пять тепловых электростанций общей мощностью 11205 МВт, в том числе Сургутская, Березовская, Шатурская, Смоленская и Яйвинская.

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