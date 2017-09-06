Алтай намерен развивать отношения с Татарстаном в сфере переработки углеводородов

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БАРНАУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибудет в Алтайский край с рабочей поездкой в преддверии празднования 80-летия региона в сентябре. Край заинтересован в развитии отношений с республикой в сфере переработки углеводородов, а также инновациий, сообщил в среду журналистам губернатор края Александр Карлин.
"Мы бы хотели, чтобы инвестиции в наши отрасли, которые мы считаем перспективными, транслировались и из Республики Татарстан - у них есть организации, которые занимаются, в том числе, добычей и переработкой углеводородов с хорошими объемами финансовых ресурсов. Я думаю, это не самый плохой вариант, если они пойдут на инвестиции в крае - определенные зондажи ведутся в этом направлении, я думаю, после приезда эта работа будет активизирована", - сказал Карлин.
Как пояснили ТАСС в администрации региона, на данный момент прорабатывается возможность сотрудничества с предприятиями нефтяной промышленности Татарстана по поставкам химических реагентов алтайского производства, потенциальный потребитель - ПАО "Татнефть".
Уже сегодня инновационные предприятия края взаимодействуют с компаниями республики: "Алтайский завод прецизионных изделий" является эксклюзивным поставщиком форсунок для "КамАза", Алтайский трансформаторный завод поставляет оборудование для "Татнефти", машиностроительный завод "ЗИАС МАШИНЕРИ" летом 2017 года вошел в Камский инновационный территориально- производственный кластер "ИННОКАМ".
По словам Карлина, также во время приезда коллег будут обсуждаться вопросы инновационной деятельности регионов - оба субъекта наряду с другими входят в состав Ассоциации инновационных регионов РФ. Карлин отметил, что несмотря на то, что сельское хозяйство в Татарстане развито, регион закупает на Алтае до 80 тыс. тонн муки ежегодно - ее используют как улучшитель при производстве традиционных сладостей, кроме того, край поставляет сыры.
Товарооборот Алтайского края и Татарстана в 2016 году составил 2,088 млрд рублей - это 71,7% (снижение на 28,3%) к уровню 2015 года. По итогам 2016 года по объему товарооборота с Алтайским краем Республика Татарстан занимает 17-е место среди регионов России.
В 2016 году в рамках XX Петербургского международного экономического форума был подписан план мероприятий по реализации соглашения между Алтайским краем и Татарстаном о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2016-2019 годы.