ЦБ: рост ВВП России во II квартале стал максимальным с 2013 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Рост ВВП России во II квартале, по предварительной оценке, достиг максимума с 2013 года на уровне 2,5% в годовом выражении.

Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"Предварительная оценка роста ВВП за II квартал составила 2,5% г/г. Это максимальный рост экономики в годовом выражении с 2013 года. По нашим оценкам, указанному темпу роста ВВП соответствует сезонно сглаженный квартальный темп роста в 0,7% во II квартале 2017 года. Этот результат несколько лучше нашей предыдущей оценки прироста ВВП с поправкой на сезонность (0,5-0,6% к/к)", - говорится в документе департамента.

Рост экономики в III квартале в квартальном выражении может составить 0,4-0,5%, в IV квартале - 0,4%, а в I квартале 2018 года - 0,4% с очищенной сезонностью в квартальном выражении, отмечается в документе. Июльская оценка роста ВВП России в III квартале в квартальном выражении составляла 0,6%, в IV квартале - 0,6%. "Основным источником пересмотра в сторону понижения стали последние данные Росстата по промышленному производству. При этом сильные данные по PMI-индексам в свою очередь продолжают вносить значимый позитивный вклад в индексную оценку ВВП", - говорится в бюллетене.

"Если в течение II полугодия 2017 года экономика сохранит аннуализированные темпы роста (с поправкой на сезонность) вблизи 1,5%, то прирост ВВП в течение III-IV кварталов 2017 года не опустится ниже достигнутой на данный момент отметки в 2,5% г/г. Следует отметить, однако, что указанная оценка справедлива только в случае отсутствия пересмотров Росстатом вверх прироста ВВП в конце 2016 - начале 2017 года. В описанных выше условиях рост ВВП по итогам 2017 года должен оказаться на уровне около 2,0%", - говорится в документе департамента.

В 2016 году спад ВВП составил 0,2%. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, чтобы на рубеже 2019-2020 годов темпы роста российской экономики опережали мировые. По базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году рост ВВП РФ составит 2,1%, и в 2018 также 2,1%.

Риски ускорения инфляции

Регулятор отмечает риски ускорения инфляции в России в конце 2017 - начале 2018 года. "Меньший объем урожая по сравнению с прошлым годом может привести к более значительному сезонному росту цен в конце этого - начале следующего года и ускорению годовой инфляции", - отмечает ЦБ.

Регулятор указывает, что ускорение темпов роста потребительского спроса и понижение уровня переходящих на следующий год запасов плодоовощной продукции могут негативно сказаться на годовых темпах роста цен в первом полугодии следующего, ускорив рост инфляции до уровня несколько выше 4% в течение этого периода, а также привести к повышению инфляционных ожиданий.

Также департамент прогнозирования ЦБ сообщил, что ускорение годового роста реальных зарплат до максимума с февраля 2014 года может быть сопряжено с инфляционными рисками. "Ускорение темпов роста номинальных заработных плат в летние месяцы одновременно со снижением инфляции вывело годовой рост реальных зарплат на максимум с февраля 2014 года, это может быть сопряжено с инфляционными рисками, которые пока себя не проявили", - говорится в документе.