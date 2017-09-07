Врио главы Карелии: регион может получать от туризма 30% доходов бюджета

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 сентября. /ТАСС/. Карелия может получать от туризма 30% доходов бюджета при условии развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио главы республики Артур Парфенчиков.

СПЕЦПРОЕКТ Карелиада: путешествие по краю лесов и озер О том, что можно посетить в одном из самых красивых регионов России, – в спецпроекте ТАСС.

"Доля доходов от туризма пока составляет около 5% в бюджете республики. В перспективе ориентируемся на опыт стран, которые во многом живут за счет туризма. Подняться до 30% вполне реально. Конечно, при нормальных дорогах, работающем с приличной загрузкой аэропорте, хорошей железнодорожной логистике", - сказал Парфенчиков.

По его словам, город Сортавала активно развивается и "на глазах превращается в туристический кластер", "хорошо было бы его связать с Санкт-Петербургом скоростным поездом "Ласточка". Кроме этого, рядом с ним находится популярный у туристов горный парк "Рускеала", где расположен уникальный мраморный карьер.

"Потенциал для развития туризма колоссальный: помимо Сортавалы и Приладожья, это Заонежье с Кижами и с Каменецким монастырем, Белое море с его красотами, уникальными животным и подводным мирами. Кстати, это единственное место в европейской части России, где может развиваться настоящий дайвинг. Вода прозрачная, растения красивые, рыбы диковинные", - отметил Парфенчиков.

В настоящее время Карелия связана авиасообщением лишь с Москвой. Есть планы открыть движение на Архангельск и на Хельсинки, уточнил врио главы Карелии.

В 2016 году поток организованных туристов и экскурсантов в регион составил 760 тыс. человек. В республике находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 300 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 10 тыс. мест. Карельские власти ожидают к 2020 году увеличение турпотока до 1 млн человек.