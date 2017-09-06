Власти проверят обоснованность высоких цен на АЗС в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма проверят обоснованность повышенных цен на автозаправочных станциях в Крыму, сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
"На части автозаправочных комплексов отсутствует 95-й бензин, кроме того, цены на топливо неприемлемые. Стоимость 95-го бензина в среднем составляет 43 рубля 30 копеек, 98-го бензина - 47 рублей. При этом в соседних субъектах Российской Федерации цены на топливо на 10% ниже", - отметил Аксенов.
В связи с этим, по его словам, создана рабочая группа под руководством вице-премьера Крыма Владимира Серова, которая разбирается в сложившейся ситуации.
"Считаю, что работу с нефтетрейдерами нужно вести планово, готовы оказать им содействие в части работы Керченской паромной переправы, но при этом цены на топливо должны быть приемлемые и сопоставимы с соседними субъектами", - отметил Аксенов.
Кроме того, по его словам, будет проведен и контроль качества топлива. "Вместе с тем качество топлива оставляет желать лучшего, зачастую продают суррогат. Ситуация неприемлемая. Контроль над качеством должен проводиться на регулярной основе", - добавил глава республики.
Аксенов сообщил, что в течение недели в регионе будет проведен мониторинг качества топлива и ценовой политики АЗС.