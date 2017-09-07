Врио главы Карелии намерен добиться снижения тарифов на электроэнергию для МСБ к 2018 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 сентября. /ТАСС/. Тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса в Карелии завышены, их необходимо снизить с нынешних 9 до 6 рублей за кВт/ч с 1 января 2018 года, сказал врио главы республики Артур Парфенчиков в интервью ТАСС.

В марте Парфенчиков освободил от должности председателя республиканского госкомитета по ценам и тарифам Артура Мяки.

"Ближайшая цель: добиться, чтобы с 1 января 2018 года тариф опустился до 6 рублей за киловатт, а лучше - еще ниже. Тогда всем станет легче дышать. За каждую копейку будем бороться," - сказал Парфенчиков. По его словам, тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса - важная для Карелии тема. Если малый и средний бизнес пойдут в рост, появится экономическая основа для снижения энерготарифов, считает он.

"При всем уважении к нашим промышленным гигантам, к крупным игрокам, которые проходят по другой тарификации, погоду в ближайшие десятилетия будут делать не они, а малый и средний бизнес. Ему нужно помочь. Докладывал об этом и Владимиру Путину, и Дмитрию Медведеву. В тарифах есть и региональная составляющая, и федеральная. Надеемся, центром помощь будет оказана", - отметил врио главы Карелии.

Парфенчиков сказал, что уже было первое снижение тарифов по рекомендации ФАС. Кроме этого, правительство Карелии и ПАО "Россети" подписали соглашение о сотрудничестве, в настоящее время готовится программа с объемом инвестиций в 6 миллиардов рублей, что должно сделать энергосистему менее затратной. Также будет продолжена работа по снижению тарифов с правительством России, Минэнерго, ФАС, энергетиками.