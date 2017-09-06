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Бывший глава "Почты России" Дмитрий Страшнов вошел в совет директоров РБК

Экономика и бизнес
6 сентября, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Кроме того, в состав совета вошла глава издательского дома Metro, дочь владельца группы ЕСН Григория Березкина Анна Тюшкевич

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Дмитрий Страшнов

Дмитрий Страшнов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Акционеры РБК на внеочередном общем собрании переизбрали совет директоров, в обновленный состав вошел Дмитрий Страшнов, ранее возглавлявший "Почту России". Об этом говорится в материалах РБК.

В июне группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке 65% акций холдинга и долговых обязательств РБК у группы "Онэксим". Сумма сделки не называлась. У Березкина уже есть медиа-активы, среди которых ежедневная газета Metro. Группа ЕСН также владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино) и энерготрейдером "Русэнергосбыт".

Помимо Страшнова, в новый состав совета директоров вошли генеральный директор РБК Николай Молибог, замглавы ЕСН по стратегии и развитию Ирина Есипенко, бывший глава Enel Фульвио Конти, гендиректор ЕСН Борис Красновский, вице-президент ЕСН Вадим Медведев и глава издательского дома Metro Анна Тюшкевич.

Страшнов возглавил "Почту России" весной 2013 года, действие его контракта истекло 1 июля текущего года. 7 июля генеральным директором почтового оператора был назначен бывший замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.

В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. В феврале 2017 года в Следственный комитет были направлены материалы другой прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова.

В марте СК возбудил уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая, по версии следствия, рассчитала Страшнову завышенный в восемь раз должностной оклад и завысила размер вознаграждения за 2014 год. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович позднее заявлял, что премия Страшнову была начислена по закону.

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич Страшнов, Дмитрий Евгеньевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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