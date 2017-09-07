На Балтийском транспортном форуме в Калининграде обсудят проблемы российского транзита

КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Проблемы российского транзита через Прибалтийские страны, развития паромного сообщения между Калининградом и основной территорией страны и железнодорожных перевозок обсудят эксперты на IX Балтийском транспортном форуме, который открывается в четверг в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба компании "ICF-Международные конференции", выступающей в качестве организатора мероприятия.

"Среди тем форума - транзитные перевозки в Балтийском регионе, приоритеты российского транзита, конкуренция на Балтике, развитие транспортной инфраструктуры и новые проекты, взаимодействие портов и железной дороги, пути повышения эффективности перевозочного процесса, совершенствование таможенных процедур в Балтийском регионе, стратегия развития транспортно-логистического потенциала Калининградской области", - говорится в сообщении пресс- службы.

Работа форума рассчитана на два дня. Участники обсудят проблемы железнодорожного транзита в Калининградскую область, развития проекта прямой контейнерной линии из Калининграда в Санкт-Петербург "Балтийский экспресс", грузового автомобильного транзита, а также работы паромной линии Балтийск-Усть-Луга и перспектив ее продления в европейские порты.

Ожидается, что работе форума примут участие представители властей Калининградской области, Калининградской железной дороги (КЖД - входит в РЖД), таможни, РЖД, Белорусских и Литовских железных дорог, Северо-Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта.

В окружении Евросоюза

Калининградская область отделена от основной территории страны морем, а также границами Литвы и Польши. Железнодорожное сообщение с регионом осуществляется через территории Литвы и Белоруссии и зависит от тарифной политики их железных дорог, что сказывается на стоимости доставки грузов, делая их дороже в среднем на 30 тыс. рублей за вагон, чем при транспортировке внутри РФ.

Решается вопрос развития паромной линии Балтийск - Усть-Луга как альтернативы наземной транспортировке грузов. Принято решение о строительстве для нее до 2020 года трех новых паромов. Эксперты высказывают мнение, что сама линия может быть продлена за пределы области до портов Германии, что откроет дополнительные возможности для реализации ее транзитного потенциала.

Генеральный директор корпорации развития области Владимир Зарудный высказался за реализацию проекта "Балтийский экспресс" как возможности организации каботажных контейнерных перевозок грузов из Калининграда в Санкт-Петербург.